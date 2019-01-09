مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، غياب لاعبه الألماني الدولي توني كروس عن صفوف الفريق لعدة أسابيع إثر إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليسرى.

ولا تأتي مصائب الفريق الملكي فرادى، فقد تعرض توني كروس خلال المباراة التي مني فيها ريال مدريد بهزيمة مدوية في عقر داره أمام ريال سوسييداد بهدفين من دون رد، يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن الجولة 18 من الليغا.

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ويتوقع أن يغيب النجم الألماني عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وبالتالي لن يشارك في مباراة ريال بيتيس، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا، وكذلك في المباراتين التاليتين في الدوري أمام إشبيلية وإسبانيول، إضافة إلى مواجهة دور الثمانية في مسابقة كأس الملك في حال تأهل الميرينغي.

وانضم توني كروس إلى كتيبة المصابين، حيث يغيب عن الفريق الملكي كل من ماركو أسينسيو والويلزي غاريث بيل وماركوس لورينتي بسبب إصابات عضلية.

وتعرض اللاعب الألماني لأول مرة لإصابة عضلية منذ أن انضم لصفوف ريال مدريد لدى قدومه من بايرن ميونخ الألماني عام 2014، إلا أنه تعرض من قبل لإصابة بكسر في القدم، وكذلك إصابة في أربطة الركبة.

وشارك توني كروس (29 عاما) في 14 مباراة، في الموسم الحالي، مع الفريق الملكي، وصنع هدفا واحدا فقط.

المصدر: وكالات