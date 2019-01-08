مورينيو يضع شرطين للعودة إلى ريال مدريد

حدد البرتغالي جوزيه مورينيو شرطين للموافقة على العودة إلى تدريب ريال مدريد، لإنقاذ الفريق من كبوات الموسم الحالي مع مدربه ألأرجنتيني سانتياغو سولاري، وسلفه جولين لوبيتيغي.

وقال الصحفي الرياضي في صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فرانسيسك أغويلار، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، إن مورينيو مستعد لتولي مهمة تدريب ريال مدريد في منتصف الموسم، مقابل التعاقد مع مدافع ومهاجم يجيد التهديف خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

José Mourinho, que acaba de dar largas al Benfica, le ha dicho a Florentino Pérez que si es por él, no tiene problemas en hacerse cargo de equipo ahora. Eso sí, le pide refuerzos, sobre todo en el centro de la defensa y un goleador contrastado. — Francesc Aguilar (@MDpor_elmundo) 7 января 2019 г.

ويسعى ريال مدريد لإنقاذ موسمه الكارثي، الذي تعرض خلاله لست هزائم، آخرها في عقر داره أمام ريال سوسيداد (0-2)، ويتأخر بعشر نقاط عن غريمه برشلونة متصدر الدوري الإسباني، لذا باتت عودة مورينيو إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" مرجحة، بالرغم من النتائج السيئة للمدرب الاستثنائي نفسه مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، وأقيل على إثرها من منصبه مؤخرا، وتم تعيين النرويجي أولي جونار سولسكيار بدلا منه.

ومن جهة أخرى يرغب رئيس نادي فريق بنفيكا البرتغالي، لويس فيليبي فييرا، بشدة في التعاقد مع مورينيو "السبيشال وان"، فقد أكد بأنه يريده بأي ثمن هذا الشهر، وأن المال ليس مشكلة، حيث قال: "ومن منا لا يرغب في مورينيو؟، إذا قال نعم غدا سيكون هنا".

المصدر: وكالات