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شاهد .. العنابي القطري يهز الشباك اللبنانية بهدف رائع

الرياضة

شاهد .. العنابي القطري يهز الشباك اللبنانية بهدف رائع
AFP Giuseppe CACACE
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تقدم المنتخب القطري على نظيره اللبناني بهدف في اللقاء الجاري بينهما الآن، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في مستهل مشوارهما ضمن بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

وسجل هدف السبق للعنابي القطري مدافعه بسام هشام الراوي، في الدقيقة 65، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء.

 

وضاعف المهاجم القطري المعز علي عبدالله النتيجة للعنابي، بحلول الدقيقة 79، من متابعة لكرة على أبواب المرمى.

 

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المصدر: RT

  

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