كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية لمباراة قطر ولبنان

تبدأ بعد قليل المباراة المرتقبة بين المنتخبين العربيين القطري واللبناني، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في مستهل مشوارهما ضمن بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للعنابي ومنتخب الأرز، لهذه المباراة الهامة بينهما، التي ستبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة وموسكو:

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ويأتي هذا اللقاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي يتصدر قائمتها المنتخب السعودي، برصيد ثلاث نقاط، حصدها بعد فوزه العريض على نظيره الكوري الشمالي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: وكالات