بالفيديو.. الأخضر السعودي يسحق كوريا الشمالية
دك المنتخب السعودي شباك نظيره الكوري الشمالي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019
سجل اللاعب السعودي هتان سلطان باهبري هدف التقدم للأخضر، في الدقيقة 29، بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء.
8. Januar 2019
وضاعف المدافع محمد عبدالحكيم آل فتيل النتيجة لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
8. Januar 2019
وعزز قائد الأخضر، سالم الدوسري، تقدمه بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 70، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة.
8. Januar 2019
واختتم المهاجم فهد مساعد المولد رباعية السعودية قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب، في مدينة دبي.
8. Januar 2019
وتصدر الأخضر، المتوج بلقب بطل كأس آسيا ثلاث مرات من قبل، بذلك قائمة المجموعة الخامسة، برصيد ثلاث نقاط، وبانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع منتخبي قطر ولبنان، غدا الأربعاء، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.
المصدر: RT