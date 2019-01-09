 
مباشر
عاجل
غريفيث: طرفا الصراع التزما لحد كبير بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة

بالفيديو... خفافيش فالنسيا تقع في مصيدة سبورتينغ خيخون

الرياضة

بالفيديو... خفافيش فالنسيا تقع في مصيدة سبورتينغ خيخون
AFP ANDER GILLENEA
لاعبو فالنسيا خلال مباراتهم أمام ديبورتيفو ألافيس (1-2) في الليغا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/larc

خسر فريق فالنسيا خارج أرضه أمام، فريق دوري الدرجة الثانية، سبورتينغ خيخون (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق الفائز كل من، فرانسيسكو خافيير نوبليخاس، ونيكولاس بلاكمان، في الدقيقتين (37 و80) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب دانيال باريخو هدف خفافيش فالنسيا الوحيد، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وستقام مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على أرض فالنسيا، في ملعب "ميستايا".

المصدر: "sportbox.ru"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب الازدحام المروري.. سيدة أمريكية تلد في الشارع!