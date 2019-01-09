بالفيديو... خفافيش فالنسيا تقع في مصيدة سبورتينغ خيخون

خسر فريق فالنسيا خارج أرضه أمام، فريق دوري الدرجة الثانية، سبورتينغ خيخون (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق الفائز كل من، فرانسيسكو خافيير نوبليخاس، ونيكولاس بلاكمان، في الدقيقتين (37 و80) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب دانيال باريخو هدف خفافيش فالنسيا الوحيد، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وستقام مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على أرض فالنسيا، في ملعب "ميستايا".

المصدر: "sportbox.ru"