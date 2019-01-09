رسميا بايرن ميونخ يعلن عن صفقة بافارد

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع الفرنسي بنجامين بافارد ظهير أيمن المنتخب الفرنسي وفريق شتوتغارت على أن ينضم لصفوف العملاق البافاري في شهر يوليو المقبل.

ونشرت الصحفة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ على تويتر تغريدة على لسان حسن صالح حمديتش المدير الرياضي للفريق يؤكد فيها تعاقد البايرن مع بافارد لمدة خمسة أعوام حتى صيف 2024.

🗣️ @Brazzo: "I can confirm that Benjamin Pavard will join us on a five-year deal from 1st July 2019." pic.twitter.com/jiJo1E4wsG — FC Bayern English (@FCBayernEN) ٩ يناير ٢٠١٩

ولم يكشف بايرن رسميا قيمة صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن البالغ 22 عاما، إلا أن تقارير إعلامية ألمانية قدرتها بـ35 مليون يورو.

💬 @Brazzo: "Pavard is a young player and a world champion. We're delighted and very proud to have been able to secure the services of a player like him."#MiaSanMiapic.twitter.com/LdiDghWhKb — FC Bayern English (@FCBayernEN) ٩ يناير ٢٠١٩

وكان بافار ضمن التشكيلة الفرنسية التي توجت بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ بلادها واختير هدفه في مرمى الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، أجمل هدف في البطولة وكان أحد أسباب فوز المنتخب بالمونديال العالمي.

المصدر: أ ف ب