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المصنفة الأولى عالميا تسقط في بطولة سيدني

الرياضة

المصنفة الأولى عالميا تسقط في بطولة سيدني
Reuters USA Today Sports
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خسرت سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين متتاليتين أمام الأسترالية آشلي بارتي المصنفة 15 عالميا، في الدور الثاني لبطولة سيدني للتنس اليوم الأربعاء.

وتلقت الرومانية هاليب العائدة من إصابة في الظهر الخسارة بواقع 6-4 و6-4 خلال المواجهة التي استغرقت 87 دقيقة، لينخفض مستوى آمالها في بطولة أستراليا المفتوحة القادمة.

ونجحت الأسترالية بارتي البالغة 22 عاما في استغلال أربع من سبع فرص لكسر إرسال منافستها، لتحقق أول انتصار لها على مصنفة أولى عالميا.

المصدر: رويترز

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