المصنفة الأولى عالميا تسقط في بطولة سيدني

خسرت سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين متتاليتين أمام الأسترالية آشلي بارتي المصنفة 15 عالميا، في الدور الثاني لبطولة سيدني للتنس اليوم الأربعاء.

وتلقت الرومانية هاليب العائدة من إصابة في الظهر الخسارة بواقع 6-4 و6-4 خلال المواجهة التي استغرقت 87 دقيقة، لينخفض مستوى آمالها في بطولة أستراليا المفتوحة القادمة.

It's an @ashbar96 kinda day 🙌



The Aussie No.1 knocks out world No.1 Simona Halep 6-4 6-4 to clinch the biggest win of her career.#SydneyTennispic.twitter.com/93lQxxy2EF — #SydneyTennis (@SydneyTennis) ٩ يناير ٢٠١٩

ونجحت الأسترالية بارتي البالغة 22 عاما في استغلال أربع من سبع فرص لكسر إرسال منافستها، لتحقق أول انتصار لها على مصنفة أولى عالميا.

المصدر: رويترز