وزير الرياضة يجهز مفاجأة لصلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب

هنأ وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، نجم منتخب الفراعنة وفريق ليفربول، محمد صلاح، على تتويجه بلقب أفضل لاعب إفريقي للعام 2018.

وكشف الوزير عن المفاجأة التي كان يجهزها لصلاح بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب بمركز شباب الجزيرة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء الذي يقدمه النجم المصري مع ناديه الإنجليزي ومنتخب الفراعنة في مختلف البطولات، مشيرا إلى فخر المصريين بالإنجازات التي يحققها نجمهم في مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات