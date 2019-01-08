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شاهد .. صلاح يرقص فرحا بجائزة أفضل لاعب!

الرياضة

شاهد .. صلاح يرقص فرحا بجائزة أفضل لاعب!
twitter.com/caf
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احتفل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على مسرح حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السنغالية داكار، بفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2018.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للفرعون محمد صلاح وهو يرقص مع بعض الفائزين الآخرين بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للعام 2018، على المنصة.

وحصل النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي، ليكرر الإنجاز التاريخي للنيجيري نوانكو كانو الفائز بها في عامي (1996 و1999).

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النجم المصري صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2018 (فيديو)

المصدر: "twitter.com/caf"

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