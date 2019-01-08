 
مباشر

النجم المصري صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2018 (فيديو)

الرياضة

النجم المصري صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2018 (فيديو)
AFP SEYLLOU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lann

حصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2018، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار.

وأصبح الفرعون محمد صلاح ثاني لاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية مرتين، في تاريخها، بعد المهاجم النيجيري نوانكو كانو الفائز في عامي (1996 و1999).

إقرأ المزيد
المغرب يحصد 3 جوائز إفريقية

إقرأ المزيد
الكاف يعلن عن هوية أفضل منتخب إفريقي للعام 2019

وحقق النجم المصري العديد من الإنجازات في العام الماضي، بفضل أدائه اللافت مع ليفربول.

وتنافس النجم صلاح مع زميله مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، إضافة إلى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، ليتجدد مشهد المواجهة بين اللاعبين الثلاثة، عقب انضمامهم للقائمة النهائية المرشحة عام 2017 للحصول على الجائزة، والتي ذهبت للنجم المصري أيضا.

المصدر: "twitter.com/caf"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الفتاة السعودية الهاربة.. إليك القصة الكاملة