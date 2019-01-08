الكاف يعلن عن هوية أفضل منتخب إفريقي للعام 2019

منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، جائزة أفضل منتخب إفريقي للعام 2018 للموريتاني، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية، اليوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار.

وحقق منتخب موريتانيا إنجازا تاريخيا، بتأهله لأول مرة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2018.

وتصدر منتخب موريتانيا قائمة المجموعة التاسعة، برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على وصيفه الأنغولي، وتلاهما منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثالث، برصيد 7 نقاط، ومن ثم بوتسوانا في المركز الرابع الأخير، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: وكالات