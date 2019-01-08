المغرب يحصد 3 جوائز إفريقية

حصل المغرب على 3 من جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التي تم توزيعها اليوم الثلاثاء، خلال حفل أقيم في العاصمة السنغالية داكار.

وحصل النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، على جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا.

Achraf Hakimi is named African Youth Player of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18pic.twitter.com/LFVlGpeiiE — CAF (@CAF_Online) 8 января 2019 г.

بينما ذهبت جائزة أفضل اتحاد وطني إلى الاتحاد المغربي، وتسلمها فوزي لقجع رئيس الاتحاد.

كما نال الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، جائزة أفضل مدرب لمنتخبات الرجال في القارة السمراء، بعد الأداء المشرف للمغرب في مونديال روسيا 2018.

Hervé Renard is the Men’s Coach of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18pic.twitter.com/a48PISqpiy — CAF (@CAF_Online) 8 января 2019 г.

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المصدر: "twitter.com/caf"