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المغرب يحصد 3 جوائز إفريقية

الرياضة

المغرب يحصد 3 جوائز إفريقية
FADEL SENNA
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حصل المغرب على 3 من جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التي تم توزيعها اليوم الثلاثاء، خلال حفل أقيم في العاصمة السنغالية داكار.  

وحصل النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، على جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا.

بينما ذهبت جائزة أفضل اتحاد وطني إلى الاتحاد المغربي، وتسلمها فوزي لقجع رئيس الاتحاد.

كما نال الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، جائزة أفضل مدرب لمنتخبات الرجال في القارة السمراء، بعد الأداء المشرف للمغرب في مونديال روسيا 2018.

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المصدر: "twitter.com/caf" 

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