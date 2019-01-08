شاهد .. السحر بعينه .. لاعب يختفي في حضن مدربه ويجمع مليون مشاهدة في 5 ساعات

انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي لمدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب ومهاجمه السويسري شيردان شاكيري، بعد خروج الريدز من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

فقد حدث شيء أشبه بالسحر بعد مباراة وولفرهامبتون وضيفه ليفربول (2-1)، في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عندما اختفى شيردان شاكيري الغاضب عقب الهزيمة والخروج من المسابقة، في أحضان يورغن كلوب!

Wait.. Did Shaqiri just disappear into Klopp’s coat?! pic.twitter.com/lfANxHOaF8 — Transfer Talk (@EPLBible) 8. Januar 2019

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وجمع مقطع الفيديو "الساحر" أكثر من مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يستطع أحد أن يفهم أين اختفى شاكيري، الذي يبلغ طوله 169 سم، بعد احتضانه لمدربه الألماني، الذي يبلغ طوله 193 سم.

وتوقعت صحيفة "ديلي ميل – Daily Mail" بأن ذلك كان خدعة تلفزيوينة، بينما قالت صحيفة "ذا صن – The Sun" بأن ذلك يعود إلى زاوية الرؤية، فما رأيكم؟.

بينما قالوا في موقع "sports.ru" بأنهم تابعوا المشهد بالكامل، والسر يكمن في أن يورغن كلوب حجب الرؤية لمدة ثانية، وفي هذه الأثناء خرج شاكيري من وراء ظهره، قبل لحظة من انقطاع صورة "gif"، ولكن على أية حال يستحق المصور، الذي لاحظ هذا المشهد جائزة "أوسكار" على هذه اللقطة الرائعة!

المصدر: "sports.ru"