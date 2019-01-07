ليفربول يودع كأس الاتحاد الانجليزي مبكرا

خرج فريق ليفربول من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، على يد مضيفه وولفرهامبتون إثر هزيمته أمامه بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من، المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، ولاعب خط الوسط البرتغالي روبين نيفيز، في الدقيقتين (38، 55) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي هدف الريدز اليتيم، في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

وأخفق المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، في تفادي الخروج من المسابقة، بالرغم من محاولته تدارك الموقف في الدقائق العشرين الأخيرة من اللقاء، بزجه بثنائي خط الهجوم، النجم المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

المصدر: RT