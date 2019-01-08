مباشر.. فيتنام تتقدم على العراق مرة ثانية
تقدم المنتخب الفيتنامي للمرة الثانية على نظيره العراقي في المباراة الجارية بينهما، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بالإمارات، وذلك ضمن بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.
وجاء هدف السبق لفيتنام بـ "نيران صديقة" سجله المدافع العراقي علي فائز عطية خطأ في مرماه، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.
8. Januar 2019
وأدرك المهاجم العراقي مهند علي كاظم التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى.
8. Januar 2019
ووضع المهاجم الفيتنامي كونغ فيونغ نغوين منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.
8. Januar 2019
وأدرك العراق التعادل مرة أخرة عبر لاعبه همام طارق، مع مرور ساعة من بداية اللقاء.
8. Januar 2019
وفيما يلي التشكيلة الأساسية لأسود الرافدين ومنتخب فيتنام:
📝 🇮🇶 🆚 🇻🇳— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 8. Januar 2019
Line-ups are in for the second #AsianCup2019 group D encounter! pic.twitter.com/opXM6QidFi
المصدر: وكالات