مباشر.. فيتنام تتقدم على العراق مرة ثانية

تقدم المنتخب الفيتنامي للمرة الثانية على نظيره العراقي في المباراة الجارية بينهما، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بالإمارات، وذلك ضمن بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

وجاء هدف السبق لفيتنام بـ "نيران صديقة" سجله المدافع العراقي علي فائز عطية خطأ في مرماه، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم العراقي مهند علي كاظم التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى.

ووضع المهاجم الفيتنامي كونغ فيونغ نغوين منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وأدرك العراق التعادل مرة أخرة عبر لاعبه همام طارق، مع مرور ساعة من بداية اللقاء.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لأسود الرافدين ومنتخب فيتنام:

المصدر: وكالات