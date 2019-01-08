زوجة روني تشتاط غضبا من تصرفات زوجها

انفجرت "كولين" زوجة النجم واين روني غضبا بعد علمها بانتشار أخبار توقيفه في مطار واشنطن منتصف ديسمبر الماضي بسبب سلوكه غير اللائق تحت تأثير تجرعه كميات كبيرة من الكحول.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زوجة لاعب دي سي يونايتد الأمريكي أجرت اتصالا هاتفيا مع روني وقالت له: "كم مرة يجب أن تقع في تلك الأخطاء حتى تتعلم؟".

وأضافت الصحيفة أن كولين الزوجة الغاضبة من تصرفات قائد مانشستر يونايتد السابق، قررت منعه من الخروج لأي سهرات خاصة دون إشرافها، خاصة أنها لا تريد مزيدا من الفضائح، واصفة إياه "بالأحمق والغبي"، حسب مصدر مقرب من عائلة روني.

Coleen Rooney 'really p***ed off with Wayne after his booze bust at US airport https://t.co/LOCqgf4w8Dpic.twitter.com/nkcnU0mLKX — The Sun (@TheSun) ٨ يناير ٢٠١٩

وأضاف المصدر: كولين لا تريد تكرار تلك الفضائح التي يقع فيها روني، وطلبت منه الحرص على سلوكه، حتى لا يتورط بمزيد من المشاكل التي يفسرها الأخرون بأنه غير سعيد في حياته مع عائلته ويلجأ إلى شرب الكحول لنسيان مشاكله .

وسبق أن تم إلقاء القبض على روني في سبتمبر 2017، بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول في إنجلترا، وتم حرمانه من القيادة لمدة 15 شهرا بالإضافة إلى 100 ساعة خدمة اجتماعية.

المصدر:thesun.co.uk