صاموئيل إيتو: "لست قردا!"

كشف نجم المنتخب الكاميروني لكرة القدم سابقا، صاموئيل إيتو، عن الأسباب التي دفعته للعب دور في فيلم "لست قردا"، الذي يفضح العنصرية في عالم كرة القدم الأوروبية.

ونقل موقع "Sport" عن إيتو قوله: "لقد نجحت كلاعب في أوروبا، ويجب أن أنجح كمدرب. بعض اللاعبين السود لا يصبحون مدربين، لكن المدربين الأفارقة موجودون. والمشكلة تكمن في انعدام الثقة بنا. كتلك التي يحظى بها المدربون الآخرون. لا يثقون بالمدربين السود، ويعتبروننا من الدرجة الثانية".

وشارك في فيلم "لست قردا" الذي يتحدث عن العنصرية في عالم كرة القدم الأوروبية، إضافة إلى إيتو (37 عاما)، كل من اللاعبين الفرنسيين صاموئيل أومتيتي، وباتريك فييرا، والإيطالي ماريو بالوتيلي.

المصدر: وكالات