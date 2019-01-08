"وادا" تكشف موعد وصول مفتشيها إلى موسكو

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" أن مفتشيها سيصلون إلى العاصمة الروسية موسكو غدا الأربعاء، للحصول على قاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

من جهته أكد وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف هذه الزيارة، وقال: "في التاسع من يناير يسعى فريق من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يتألف من 3 خبراء للحصول على البيانات من نظام إدارة المعلومات المخبرية والبيانات التحليلية التي تم جمعها في مختبر موسكو السابق".

وحدد في وقت سابق للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، والسلطات الروسية تاريخ 31 ديسمبر 2018 موعدا نهائيا لإتاحة الوصول إلى البيانات كشرط في قرار اللجنة التنفيذية لـ"وادا" في 20 سبتمبر 2018 لاستعادة "روسادا" عضويتها في الوكالة العالمية.

ولم يتم احترام هذا الموعد النهائي بعد أن تعذر في الـ17 ديسمبر الماضي، على وفد من "وادا" مؤلف من خمسة خبراء، الوصول إلى البيانات لأسباب فنية تتعلق بعدم مطابقة معدات فريق التفتيش للقانون الروسي، لكنه تم في وقت لاحق حل هذه المشكلة من قبل السلطات الروسية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يومي 14 و15 يناير الجاري، حيث من المتوقع أن تستمع اللجنة إلى تقرير فريق المفتشين المكون من خمسة أعضاء.

وسترفع لجنة مراجعة الامتثال بعدها تقريرا إلى اللجنة التنفيذية لـ"وادا"، والتي ستنظر بدورها في هذه القضية في اجتماع استثنائي.

المصدر: championat.com + وكالات