أتلتيك بيلباو يهزم سيلتا فيغو في معقله   

خرج فريق أتلتيك بيلباو بفوز ثمين من ملعب مستضيفه سيلتا فيغو (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق الباسكي كل من المهاجمين، إيكار مونياين، واينياكي ويليامس، في الدقيقتين (19، 54) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط فران بيلتران هدف أصحاب الأرض الوحيد، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.

ورفع أتلتيك بيلباو رصيده، بعد هذه الفوز، إلى 19 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب الليغا.

بينما توقف رصيد سيلتا فيغو، عند 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT