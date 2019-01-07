شاهد.. رونالدو يتباهى بقدرات جورجينا الرياضية

يقضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عطلته الصيفية مع أفراد عائلته، مستغلا فترة توقف الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونشر الدون البرتغالي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، صوره بنفسه في صالة رياضية مع نجله وصديقته جورجينا رودريغز ونجله كريستيانو جونيور، خلال ممارستهما لتمارين رياضية.

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وسيخوض يوفنتوس أول مباراة له في العام الجديد، يوم 12 يناير الجاري، ضد فريق بولونيا، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

المصدر: وكالات