صحيفة: كريستيانو رونالدو يتلقى عرضا للعب في دوري الخليج العربي

كشف موقع "إنترلينيس - entrelineas" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، تلقى عرضا من أحد الأندية الإماراتية، للعب في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل.

وأوضح الموقع أن أحد رجال الإعمال تحدث مع كريستيانو رونالدو أثناء وجوده في دبي لقضاء إجازة أعياد الميلاد، وحضور حفل غلوب سوكر، الذي نال فيه جائزة أفضل لاعب في العالم، بشأن ختام مشواره في أحد الأندية الإماراتية، مقابل حصوله على راتب سنوي يبلغ 60 ملايين يورو، أي ضعف الراتب الذي يحصل عليه في يوفنتوس.

وأضافت "رونالدو يقدم عروضا قوية مع يوفنتوس، ومعدله التهديفي رائع، ولكن في الوقت نفسه قد يفكر في قبول العروض التي تنهال عليه، مع تقدمه في العمر، وقد يكون العرض الإماراتي، إحدى الخيارات التي يوافق عليها اللاعب البرتغالي".

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاما) الصيف الماضي من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، بعقد لمدة ثلاث سنوات وبراتب سنوي يبلغ نحو 30 مليون يورو، وتأقلم النجم البرتغالي بشكل رائع في الدور الإيطالي، ويتصدر قائمة الهدافين برصيد 14 هدفا، مع البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم فريق جنوى.

وحصل النجم البرتغالي على جائزة "جلوب سوكر 2018" لأفضل لاعب في العالم، يوم الخميس الماضي في مدينة دبى الإماراتية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه.

المصدر: "entrelineas"