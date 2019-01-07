تايلاند تقيل مدربها بعد خسارة ثقيلة في كأس آسيا

أعلن الاتحاد التايلاندي إقالة مدرب المنتخب ميروسلاف راجيفاتش بعد خسارة الفريق أمام الهند 1-4 أمس الأحد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وجاء إعلان الاتحاد التايلاندي عن إقالة المدرب الصربي عبر حسابات الاتحاد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقرر تكليف المدرب المساعد سيريساك يودياردثاي بمهمة إدارة الفريق.

It's official. Thailand boss Milovan Rajevac has been sacked in what is quickly descending into a farce for the War Elephants: https://t.co/8dDj69xZ1k — Gian Chansrichawla (@GianChansricha1) ٦ يناير ٢٠١٩

وتسلم راييفاتش تدريب منتخب تايلاند عام 2017، وسبق له العمل في قطر والجزائر، كما قاد منتخب غانا إلى ربع نهائي مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

وتصدرت الهند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من لإمارات والبحرين ولا شيء لتايلاند.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس القادم، حيث تلتقي البحرين مع تايلاند على ستاد آل مكتوم في دبي، والهند مع الإمارات على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

المصدر:the-afc.com