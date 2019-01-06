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خطأ فادح بحق روسيا في بطولة العالم للهوكي في كندا

الرياضة

خطأ فادح بحق روسيا في بطولة العالم للهوكي في كندا
AFP Крис Бэрри
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أقدم منظمو بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب التي استضافتها كندا على خطأ فادح، بتجاهلهم للعلم الروسي في الفيديو الذي نشر عقب نهاية البطولة وضم جميع المنتخبات المشاركة فيها.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة على صفحته في تويتر أمس، فيديو مدته 20 ثانية قدم فيه رسالة شكر للمتابعين وللمنتخبات المشاركة في البطولة.

ولم يظهر علم روسيا في الفيديو، علما أن المنتخبات المشاركة في البطولة عددها 10.

وانقسمت آراء المعلقين على تغريدة الموقع، فمنهم من تحدث عن تعمد من قبل اللجنة المنظمة كون عدد المنتخبات المشاركة 10 فقط، ومن اللافت غياب أحد الأعلام، ومنهم من ذكر أنه خطأ فني بالتأكيد.

وأحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث على سويسرا بنتيجة 5-2، فيما حصد المنتخب الفنلندي الذهب بفوزه على نظيره الأمريكي 3-2 في المباراة النهائية.

المصدر: لينتا رو

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