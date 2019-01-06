خطأ فادح بحق روسيا في بطولة العالم للهوكي في كندا

أقدم منظمو بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب التي استضافتها كندا على خطأ فادح، بتجاهلهم للعلم الروسي في الفيديو الذي نشر عقب نهاية البطولة وضم جميع المنتخبات المشاركة فيها.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة على صفحته في تويتر أمس، فيديو مدته 20 ثانية قدم فيه رسالة شكر للمتابعين وللمنتخبات المشاركة في البطولة.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENTpic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ — #WorldJuniors (@HC_WJC) January 6, 2019

ولم يظهر علم روسيا في الفيديو، علما أن المنتخبات المشاركة في البطولة عددها 10.

وانقسمت آراء المعلقين على تغريدة الموقع، فمنهم من تحدث عن تعمد من قبل اللجنة المنظمة كون عدد المنتخبات المشاركة 10 فقط، ومن اللافت غياب أحد الأعلام، ومنهم من ذكر أنه خطأ فني بالتأكيد.

Российские хоккеисты победили швейцарцев в матче за бронзовые медали МЧМhttps://t.co/fePj7RvIFXpic.twitter.com/0UwTxBOsrT — Р-Спорт (@rsportru) January 6, 2019

وأحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث على سويسرا بنتيجة 5-2، فيما حصد المنتخب الفنلندي الذهب بفوزه على نظيره الأمريكي 3-2 في المباراة النهائية.

المصدر: لينتا رو