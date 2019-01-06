 
مباشر

رسميا.. الوصل الإماراتي يعلن تعاقده مع المدرب الروماني ريجيكامب

الرياضة

رسميا.. الوصل الإماراتي يعلن تعاقده مع المدرب الروماني ريجيكامب
AFP OLI SCARFF
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lacj

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده رسميا مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول، خلفا للمدرب حسن العبدولي الذي تقدم باستقالته لإدارة النادي.

وكشف النادي على حسابه الرسمي عبر تويتر اليوم الأحد، عن تعاقده مع ريجيكامب لقيادة الفريق، ولم يكشف مدة التعاقد أو تفاصيل بنود العقد.

وكشفت التقارير عن أنه سيرافق ريجيكامب طاقم يضم مساعدا ومترجما، كما سيستمر مدرب الحراس ومعد اللياقة البدنية في عملهما مع المدرب الجديد.

ونجح ريجيكامب في تحقيق ثلاث بطولات مع فريق الوحدة الإماراتي، وهي كأس السوبر عامي 2017 و2018، وكأس الخليج العربي 2018، لكن تراجع نتائج الفريق في الدوري مطلع الموسم الجاري أطاح به من قيادة الفريق.

وكانت شركة الوصل لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق قبولها استقالة المدرب حسن العبدولي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سمكة تونة بأكثر من 3 ملايين دولار