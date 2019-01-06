رسميا.. الوصل الإماراتي يعلن تعاقده مع المدرب الروماني ريجيكامب

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده رسميا مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول، خلفا للمدرب حسن العبدولي الذي تقدم باستقالته لإدارة النادي.

وكشف النادي على حسابه الرسمي عبر تويتر اليوم الأحد، عن تعاقده مع ريجيكامب لقيادة الفريق، ولم يكشف مدة التعاقد أو تفاصيل بنود العقد.

تعاقدت شركة #الوصل لكرة القدم مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة القادمة. pic.twitter.com/v7FGxtExUH — Al Wasl SC (@AlWaslSC) January 6, 2019

وكشفت التقارير عن أنه سيرافق ريجيكامب طاقم يضم مساعدا ومترجما، كما سيستمر مدرب الحراس ومعد اللياقة البدنية في عملهما مع المدرب الجديد.

ونجح ريجيكامب في تحقيق ثلاث بطولات مع فريق الوحدة الإماراتي، وهي كأس السوبر عامي 2017 و2018، وكأس الخليج العربي 2018، لكن تراجع نتائج الفريق في الدوري مطلع الموسم الجاري أطاح به من قيادة الفريق.

وكانت شركة الوصل لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق قبولها استقالة المدرب حسن العبدولي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

مجلس إدارة شركة #الوصل لكرة القدم يقبل الاستقالة التي تقدم بها مدرب الفريق الأول حسن العبدولي، ويتوجه بالشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية، على أن تعكف لجنة الكرة في الفترة الحالية على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. pic.twitter.com/etw22g2pjM — Al Wasl SC (@AlWaslSC) December 29, 2018

المصدر: وكالات