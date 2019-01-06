شاهد.. هدف صاروخي عالمي بقدم سنغالية

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هدفا رائعا، سجل خلال دوري الدرجة الأولى السنغالي، خلال مباراة "سيك أنديامبور" وضيفه "جينيراشن فوت".

وسجل الهدف العالمي، مهاجم الضيوف، البابا نديجا ياد، وذلك من خارج منطقة الجزاء بحوالي 10 أمتار، حين استلم الكرة وراوغ أحد المدافعين بمهارة فائقة قبل أن يهيء الكرة لنفسه بلمسة رائعة، ويسدد تسديدة صاروخية بيسراه لتعانق شباك أصحاب الأرض، وسط ذهول الحارس الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تسكن شباكه.

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يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

المصدر: وكالات