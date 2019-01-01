بالفيديو.. لاعب يفقد توازنه ويحطم مرمى خصمه

حطم اللاعب توميسلاف مارتشيلا مدافع فريق "بيرت غلوري" مرمى مضيفه "سينترال مارينيرز" خلال المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة العاشرة من الدوري الأسترالي الممتاز لكرة القدم.

وعند الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، سدد توميسلاف كرة رأسية قوية بعد متابعة لكرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يفقد توازنه ويلحق بكرته إلى داخل شباك الخصم، ونتيجة لدخوله في الشباك بقوة تحطم القائم الأيسر للمرمى في لقطة نادرة قلما نراها في ملاعب الساحرة المستديرة.

وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، وبعد إصلاح المرمى تم استئناف اللعب في المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بنتيجة 4-1.

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ويتصدر "بيرت غلوري" الدوري بـ23 نقطة، فيما يقبع "سينترال مارينيرز" في قاع الترتيب بنقطتين من تعادلين و8 هزائم.

المصدر: eurosport.ru