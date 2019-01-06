نجاة لاعب مصري من الموت بأعجوبة بعد انفجار سيارته واشتعالها

نجا لاعب الاتحاد الإسكندري المصري أحمد نبيل "مانجا" من حادث مروع، بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وانقلابها، لكنه استطاع الخروج من سيارته قبل أن تشتعل فيها النار وتجعلها رمادا.

وتعرض لاعب خط الوسط لبعض الكدمات في ذراعه ليتوجه عقب الحادث إلى أحد المستشفيات يصحبة عدد من زملائه في فريق الاتحاد الإسكندري، فيما تداول نشطاء مواقع التواصل صورة لسيارة نبيل وهي تحترق.

مانجا تعرض لحادث مروع بانقلاب سيارته ... السيارة تفحمت واللاعب سليم ... قابله على الطريق حلمي طولان وبعض من لاعبي الزمالك الذين انقذوه واللاعب الان مع حلمي طولان وهيتوجهوا لاقرب مستشفى للاطمئنان عليه pic.twitter.com/GRS1btXCDz — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) ٥ يناير ٢٠١٩

وخسر فريق الاتحاد الإسكندري أمام نظيره الزمالك بنتيجة 3/1 في لقاء مؤجل من الدوري ضمن مباريات الجولة الـ19 أقيم مساء أمس على استاد برج العرب.

المصدر: وكالات