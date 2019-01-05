ألافيس يسقط فالنسيا بثنائية في "الليغا"

قلب ديبورتيفو ألافيس تأخره بهدف أمام ضيفه فالنسيا إلى فوز 2-1، اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله دانيال باريخو في (د.14) وتعادل ألافيس عن طريق بورخا باستون في (د.21) قبل أن يسجل بينا هدف الفوز في (د.90+2).

ورفع ألافيس رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، في المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز رايو فاليكانو على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف أحرزه ألفارو ميدران في الدقيقة الأولى من المباراة.

وبهذه النتيجة، بلغ رصيد فاليكانو 16 نقطة في المركز قبل الأخير، بنفس رصيد أتلتيك بيلباو، الذي سيواجه سيلتا فيجو بعد غد الاثنين في نفس الجولة، بينما استقر بلد الوليد في الترتيب الرابع عشر بإجمالي 21 نقطة.

المصدر: وكالات