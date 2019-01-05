الزمالك المصري يضم المغربي خالد بوطيب (فيديو)

أعلن أمير مرتضى، المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك المصري أمس الجمعة، التعاقد رسميا مع المغربي خالد بوطيب مهاجم مالاتيا سبور التركي لثلاثة مواسم ونصف.

ونفى أمير خلال تصريحات تلفزيونية صحة ما تردد، عن أن الصفقة كلفت النادي 3 ملايين دولار، مضيفا أن التفاصيل الكاملة للعقد سيعلنها رئيس النادي الأحد المقبل.

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ويعد أمير أولى صفقات الزمالك الشتوية، حيث قال مرتضى في تصريحات صحفية إن الفريق سيكتفي بضم لاعب آخر أو الاقتصار على بوطيب.

المصدر: وكالات