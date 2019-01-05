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شاهد.. أفضل ضربة قاضية في عام 2018

الرياضة

شاهد.. أفضل ضربة قاضية في عام 2018
Reuters
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نشر الموقع الرسمي لمنظمة الفنون القتالية المختلطة UFC، نتائج التصويت الذي قام به لاختيار أفضل ضربة قاضية خلال نزالات المنظمة خلال عام 2018.

وفاز بالمركز الأول، المكسيكي ياير رودريغيز خلال نزاله مع الكوري الجنوبي تشان سونغ جونغ، ضمن دورة Fight Night 139 للفنون القتالية المختلطة UFC التي استضافتها مدينة دينفير في ولاية كولورادو الأمريكية في الـ10 من نوفمبر الماضي.

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ففي الثواني الأخيرة من النزال، بدأ الكوري الجنوبي بتوجيه اللكمات لرودريغيز الذي تجنبها بمهارة، قبل أن يرد بضربة غاية في الذكاء والقوة بمرفقه الأيمن، ليُسقط منافسه بالضربة القاضية في الثانية الأخيرة من النزال.

المصدر: لينتا رو

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