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نادي دورادوس المكسيكي يتمسك بمارادونا

الرياضة

نادي دورادوس المكسيكي يتمسك بمارادونا
AFP RASHIDE FRIAS
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أعلن وكيل أعمال نجم كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أن الأخير سيواصل العمل مدربا للفريق المكسيكي دورادوس دي سينالوا لموسم جديد.

وتولى مارادونا 58 عاما مهمة الإشراف على الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية المكسيكي في سبتمبر الماضي وقاده إلى أدوار خروج المغلوب حيث خسر أمام أتليتيكو سان لويس.

وقال ماتياس مورلا إن المدرب السابق للأرجنتين وريسينغ سيعود إلى سينالوا عقب إكماله لفحوص طبية في بلاده حيث أمضى فترة الأعياد هناك.

وكتب مورلا على تويتر: "دييغو مارادونا سيواصل العمل مع دورادوس دي سينالوا وسيظل مدربا للفريق طوال الموسم"

وسيخوض دورادوس أول مباراة له هذا الموسم يوم الأحد المقبل على أرضه أمام سيلايا.

المصدر: رويترز

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