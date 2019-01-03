بطولة قطر.. دجوكوفيتش إلى نصف النهائي بعد معاناة

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول الدور نصف النهائي لبطولة قطر للتنس، بعد فوز صعب الخميس على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الخامس بواقع 4-6 و6-3 و6-4.

ويدخل الصربي الموسم الجديد في موقع المرشح الأبرز للهيمنة استنادا لما قدمه في النصف الثاني من 2018 حين توج بلقبين كبيرين (ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية) وعاد لصدارة التصنيف بعد غياب عن المنافسات في مطلع العام بسبب عملية جراحية.

وسيكون الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت السابع العقبة المقبلة في وجه دجوكوفيتش ابن الـ31 عاما، وذلك بعدما أنهى مشوار السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الباحث عن استعادة المستوى الذي خوله إحراز ألقاب بطولات أستراليا (2014) ورولان غاروس (2015) وفلاشينغ ميدوز (2016)، بالفوز عليه 6-4 و6-4.

المصدر: أ ف ب