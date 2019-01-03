فيدرر يقود سويسرا إلى نهائي كأس هوبمان

قاد السويسري روجر فيدرر، بلاده للتأهل إلى نهائي بطولة كأس هوبمان، للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتيسيباس 7-6 (7-5) و7-6 (7-4)، اليوم الخميس.

وتأهلت سويسرا على حساب اليونان عن المجموعة الثانية التي ضمت أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد فوزها في خمس مباريات وخسارتها واحدة، مقابل ثلاثة انتصارات وخسارتين لليونان.

المايسترو روجر فيدرير يمنح التأهل للمنتخب السويسري للدور النهائي من كأس هوبمان بفوزه على اليوناني تسيتسيباس بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-7 6-7

مبروك حبيبنه 😍😍😍😍❤❤ pic.twitter.com/pXEo3c8Lmh — MadridistaQuee1👑 (@MadridistaQuee7) 3 января 2019 г.

وقال فيدرر بحسب الموقع الرسمي للبطولة "بالنسبة لي يتعلق الأمر بالحفاظ على مستوى جيد من اللعب، أشعر بالسعادة بما قدمته في مباراتي، وأنا معجب بما شاهدته من ستيفان".

وسبق أن هزمت سويسرا أيضا بريطانيا (3-0) والولايات المتحدة (2-1).

ومن المقرر أن تواجه سويسرا الفائزة من ألمانيا أو أستراليا في نهائي يوم السبت، وذلك سعيا للفوز باللقب الثاني تواليا والرابع في الإجمالي.

المصدر: وكالات