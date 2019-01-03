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نافاس يحسم أمر بقائه مع ريال مدريد

الرياضة

نافاس يحسم أمر بقائه مع ريال مدريد
AFP GABRIEL BOUYS
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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد مدد عقده مؤخرا مع الفريق حتى صيف 2021، مع زيادة راتبه من 3.5 إلى 5 ملايين يورو سنويا.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن نافاس لا يرغب في الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لأن عائلته سعيدة في مدريد، رغم وضعيته الصعبة في الفريق الملكي.

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ويبلغ الحارس الكوستاريكي من العمر 32 عاما، وفقد مكانه الرسمي لصالح البلجيكي تيبو كورتوا، كما تخلى المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري عن سياسة التناوب التي وضعها سلفه غولين لوبتيغي المقال، واكتفى بإشراك نافاس في مباريات كأس إسبانيا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن أرسنال الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نافاس، ومستعد لدفع 16 مليون يورو للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.

المصدر: وكالات

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