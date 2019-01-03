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وزير مصري يعد بمفاجأة صلاح!

الرياضة

وزير مصري يعد بمفاجأة صلاح!
Reuters CARL RECINE
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وعد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، بالتحضير لمفاجأة النجم محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في حال فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2018.

وقال صبحي في حديث متلفز إن ذكر اسم صلاح أصبح بمثابة البسمة الجميلة في حياة المصريين التي تبعث على التفاؤل لذلك يجب تكريمه بالشكل الأمثل.

وسيتنافس صلاح على لقب أفضل لاعب إفريقي للعام الماضي إلى جانب زميله في الفريق المهاجم السنغالي ساديو ماني ومهاجم أرسنال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي للكرة "الكاف"، سيقدم جوائزه في حفل سيقام في العاصمة السنغالية داكار في 9 من يناير للإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

المصدر: وكالات

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