بطولة قطر.. دجوكوفيتش إلى ربع نهائي وروبليف يودع

اضطر الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا إلى بذل جهود مضاعفة لتخطي عقبة المجري المغمور مارتون فوتشوفيتش 4-6 و6-4 و6-1 ليبلغ ربع نهائي دورة قطر للتنس، الأربعاء.

وحسم الصربي المباراة في ساعتين، وانتظر حتى الشوط العاشر من المجموعة الثانية ليكسر إرسال منافسه.

وسيلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف خامسا، والذي فاز على الروسي أندريه روبليف 6-3 و6-4.

وفي أبرز مباريات الدور الثاني، فاز السويسري ستانيسلاس فافرينكا على التشيلي نيكولاس ياري 6-4 و7-6 (7-3)، والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت السابع على الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز 6-1 و6-4، والإيطالي ماركو تشيكيناتو الرابع على الأرجنتيني غيدو بيا بالانسحاب.

المصدر: أ ف ب