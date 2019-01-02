رسميا.. تشيلسي يضم نجم متصدر الدوري الألماني

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم انتقال لاعبه الأمريكي كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو، على أن يبقى معارا لدورتموند حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال دورتموند متصدر البوندسليغا في بيان: "توصل بوروسيا دورتموند إلى اتفاق مع تشيلسي بخصوص انتقال فوري للاعب الوسط المهاجم كريستيان بوليسيتش"، مشيرا إلى أن تشيلسي "سيعيره لبوروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم".

🤝 @cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



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وسينهي اللاعب الشاب صاحب الـ20 عاما بالتالي الموسم مع بوروسيا دورتموند مثلما كان يرغب الأخير.

وأوضح النادي الألماني: "المبلغ الذي سيدفعه تشيلسي مقابل الحصول على خدمات بوليسيتش الذي سينتهي عقده مع بوروسيا دورتموند الموسم المقبل، هو 64 مليون يورو. بوروسيا دورتموند من جهته ليس مطالبا بدفع أي أموال مقابل الإعارة".

وغاب بوليسيتش عن مباريات كثيرة في الدوري المحلي هذا الموسم، وبدأ أساسيا في أربع من المباريات الست التي خاضها الفريق الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب تفضيل مدربه السويسري لوسيان فافر الاعتماد على الدولي الإنجليزي الواعد جادون سانشو في مركزه.

من جهته، قال بوليسيتش في بيان أصدره النادي اللندني: "في الصيف سأنتقل إلى تشيلسي وإلى مسابقة جديدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "إنه شرف لي التوقيع لمثل هذا النادي الأسطوري، وأتطلع بفارغ الصبر إلى العمل الجاد للمساهمة في فريقهم الذي يضم لاعبين عالميين".

وبدأ بوليسيتش الذي كان اسمه مرتبطا أيضا بالانضمام إلى صفوف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، مسيرته مع دورتموند منذ أن كان في الـ15 من عمره، وبعمر الـ17 فقط خاض معه أول مباراة في البوندسليغا، وكذلك مع منتخب بلاده بعد رفضه دعوة للدفاع عن ألوان المنتخب الكرواتي بلد أجداده. وبات بوليسيتش في نوفمبر الماضي أصغر قائد للمنتخب الأمريكي الأول بعمر 20 عاما و63 يوما.

المصدر: أ ف ب