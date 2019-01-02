 
مباشر

إنفانتينو: ندرس مشاركة دول خليجية في استضافة مونديال قطر

الرياضة

إنفانتينو: ندرس مشاركة دول خليجية في استضافة مونديال قطر
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9v1

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الفيفا يدرس إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا، كما يدرس مشاركة دول خليجية في استضافة مباريات مونديال قطر.

وجاء حديث إنفانتينو خلال مشاركته في مؤتمر رياضي بمدينة دبي الإماراتية اليوم الأربعاء.

وفي نوفمبر الماضي، صرح إنفانتينو بأن غالبية الاتحادات الوطنية لكرة القدم تؤيد توسيع كأس العالم لتشمل 48 منتخبا بدلا من 32، وأنه سيكون من "الصعب" تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها.

وقرر الفيفا، في الـ10 من يناير عام 2017، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، إلى 48 منتخبا.

وقال إنفانتينو: "أعتقد أنه من الجيد وجود 48 فريقا في كأس العالم، فلماذا لا نحاول ذلك قبل أربع سنوات، لهذا السبب نقوم بتحليل إمكانية أن يكون لدينا 48 منتخبا بالفعل في مونديال قطر 2022".

كما تحدث إنفانتينو، عن إمكانية أن يستضيف جيران قطر في الخليج بعض مباريات كأس العالم 2022.

المصدر: رويترز



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف يحتفل الروس برأس السنة؟