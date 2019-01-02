إنفانتينو: ندرس مشاركة دول خليجية في استضافة مونديال قطر

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الفيفا يدرس إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا، كما يدرس مشاركة دول خليجية في استضافة مباريات مونديال قطر.

وجاء حديث إنفانتينو خلال مشاركته في مؤتمر رياضي بمدينة دبي الإماراتية اليوم الأربعاء.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": ندرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم المقبلة إلى 48 منتخباً بدلاً من الانتظار حتى مونديال 2026 لزيادة العدد

#مؤتمر_دبي_الرياضي_الدولي_13#dubaiisc13

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وفي نوفمبر الماضي، صرح إنفانتينو بأن غالبية الاتحادات الوطنية لكرة القدم تؤيد توسيع كأس العالم لتشمل 48 منتخبا بدلا من 32، وأنه سيكون من "الصعب" تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها.

وقرر الفيفا، في الـ10 من يناير عام 2017، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، إلى 48 منتخبا.

وقال إنفانتينو: "أعتقد أنه من الجيد وجود 48 فريقا في كأس العالم، فلماذا لا نحاول ذلك قبل أربع سنوات، لهذا السبب نقوم بتحليل إمكانية أن يكون لدينا 48 منتخبا بالفعل في مونديال قطر 2022".

كما تحدث إنفانتينو، عن إمكانية أن يستضيف جيران قطر في الخليج بعض مباريات كأس العالم 2022.

المصدر: رويترز







