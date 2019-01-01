الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم كارديف بالثلاثة ويتمسك بالوصافة

استعاد فريق توتنهام وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على مضيفه كارديف سيتي 3-0، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

افتتح هاري كين باب التسجيل في (د.3) ليقتسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال برصيد 14 هدفا لكل منهما وبفارق هدف واحد عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.. وأضاف الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الثاني لتوتنهام في (د.12) قبل أن يختتم الكوري الجنوبي هيونج مين سون التسجيل في (د.23).

ورفع توتنهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد كارديف عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

ويتفوق توتنهام بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يلتقي، الخميس، مع ضيفه ليفربول الذي يتصدر المسابقة برصيد 54 نقطة.

المصدر: وكالات