فرنسا تكرم أبطال مونديال 2018 بوسام جوقة الشرف

منحت فرنسا وسام جوقة الشرف للاعبي منتخب كرة القدم الذين أحرزوا لقب كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الثانية في تاريخ بلادهم، بحسب اللائحة التي أعلنتها السلطات، اليوم الثلاثاء.

ونال اللاعبون الـ23 في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، ومنهم المهاجم الشاب كيليان مبابي وأنطوان غريزمان ولاعب خط الوسط بول بوغبا، أرفع تقدير من بلادهم بعد فوزهم 4-2 على كرواتيا في المباراة النهائية التي أقيمت في 15 يوليو على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وهي المرة الثانية التي تكرم فرنسا لاعبي منتخبها بهذا الوسام، بعد خطوة مماثلة لمنتخب 1998 بقيادة ديشان وزين الدين زيدان، والذي أحرز اللقب على أرضه بالفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة على ملعب فرنسا ("ستاد دو فرانس).

وشملت لائحة الشرف التي صدرت في الأول من يناير 2019، أسماء 402 من الفرنسيين، موزعة بالتساوي بين الرجال والنساء.

المصدر: أ ف ب