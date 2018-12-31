شارابوفا تبلغ ثاني أدوار بطولة "شينغن"
Globallookpress
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صعدت النجمة الروسية ماريا شارابوفا إلى ثاني أدوار بطولة "شينغن" الصينية المفتوحة للتنس، عقب فوزها اليوم على السويسرية تيميا باشينسكي بمجموعتين دون رد.
واحتاجت شارابوفا، المصنفة خامسة في البطولة، لساعة واحدة و42 دقيقة، لتجاوز عقبة منافستها السويسرية، بواقع (6-2 و7-6).
“I have to thank the fans.”@ShenzhenOpenWTA ❤ @MariaSharapovapic.twitter.com/VMUOAzIoAr— WTA (@WTA) 31 декабря 2018 г.
وتواجه شارابوفا (31 عاما) في الدور الثاني، الصينية وانغ شينيو.
تجدر الإشارة إلى أن جوائز بطولة "شينغن" تبلغ حوالي 600 ألف دولار.
المصدر: تاس
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