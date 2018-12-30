بالفيديو.. مقاتلة تحصل على 50 ألف دولار مكافأة على جمال وقوة ضربتها القاضية

حصلت المقاتلة البرازيلية أماندا نونيس على جائزة قدرها 50 ألف دولار، مكافأة على جمال ضربتها القاضية، خلال دورة منظمة (232 - UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقطت أماندا نونيس مواطنتها بالضربة القاضية، بعد سلسلة من الضربات العنيفة، خلال 51 ثانية فقط من زمن النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في مقاطعة إنغليووود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانتزعت منها حزام بطلة العالم لوزن الخفيف المتوسط للفنون القتالية المختلطة وفقا منظمة (UFC).

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ودخلت أماندا نونيس (30 عاما) تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة من أوسع أبوابها، كأول مقاتلة تحمل حزامين في وزنين مختلفين بآن واحد، (الريشة والخفيف المتوسط) لمنظمة "UFC"، وثالث رياضي، بعد النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، الذي كان أول من فاز بحزامين في وزنين مختلفين (الريشة والوزن الخفيف)، والأمريكي دانييل كورميه (الثقيل، والوزن ما دون 93 كلغ).

المصدر: "riafan.ru"