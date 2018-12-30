فيديو كوميدي .. محمد صلاح يرقص ويعزف على الكونترباص

أشعل فوز ليفربول الساحق على ضيفه أرسنال (5-1) في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت على ملعب "انفيلد"، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب "@VintageSalah" ويحمل صورة النجم المصري محمد صلاح، مقطع فيديو "كوميدي - مركب" لثلاثي هجوم الريدز، البرازيلي روبرتو فرمينو، الذي أحرز ثلاثية "هاتريك"، والسنغالي ساديو ماني، والفرعون صلاح، اللذين سجلا هدفين، مع المدرب الألماني يورغن كلوب، وهم يغنون ويعزفون على آلات موسيقية مختلفة فرحا بالانتصار الساحق.

HT: Liverpool 4-1 Arsenal



14th min: Firmino

16th min:Firmino

32th min: Mane

45+2th min: Salah



Mood:pic.twitter.com/TI4o0YUYTR — . (@VintageSalah) 29 декабря 2018 г.

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وعزز فريق ليفربول بذلك صدارته للبريمير ليغ، برصيد 54 نقطة، مبتعدا بفارق 7 عن وصيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب.

بينما توقف رصيد أرسنال، عند 38 نقطة، وبقي في المركز الخامس من الدوري.

المصدر: وكالات