الشياطين الحمر يواصلون صحوتهم تحت قيادة أفضل مهاجم بديل سابقا

واصل مانشستر يونايتد سلسلة انتصاراته، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحت قيادة مهاجمه سابقا ومدربه الجديد الحالي النرويجي، أولي جونار سولسكيار.

وحقق فريق الشياطين الحمر انتصاره الثالث على التوالي، وجاء على حساب ضيفه بورنموث (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة العشرين من البريمير ليغ.

وسجل الفرنسي بول بوغبا، هدفين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (5 و33)، بينما تكفل زميلاه المهاجمان، ماركوس راشفورد، والبلجيكي روميلو لوكاكو، بتسجيل الثنائية الأخرى، في الدقيقتين (45، و72) على الترتيب. بينما أحرز ناثان أكي الهدف الوحيد لبورنموث، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول.

وأكمل فريق الشياطين الحمر المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 79، بعد طرد مدافعه إيريك بايلي، بسبب الخشونة الزائدة ضد لاعب بورنموث، ريان فريزر.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى النقطة الـ 35 نقطة، واحتل المركز السادس في جدول الترتيب،

بينما توقف رصيد بورنموث عند 26 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات