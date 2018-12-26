سولسكيار يعيد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد انتصاره الثاني على التوالي، تحت قيادة مدربه الجديد النرويجي، أولي جونار سولسكيار، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء انتصار فريق الشياطين الحمر على حساب ضيفه هيديرسفيلد تاون، بفوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البريمير ليغ.

وأحرز لاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش الهدف الأول لأصحاب الأرض، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وعزز لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا تقدم الشياطين الحمر بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (64 و78).

ومن ثم سجل المدافع الدنماركي ماتياس يورغنسن هدف الضيوف الوحيد، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 32 نقطة، ويحتل المركز السادس في الدوري.

بينما يقبع هيديرسفيلد تاون في قاع الدوري، برصيد 10 نقاط فقط.

المصدر: وكالات