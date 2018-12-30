مدرب يوفنتوس يكشف مصير المغربي بنعطية

أكد ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، أن مدافعه المغربي الدولي مهدي بنعطية سيواصل مشواره مع "البيانكونيري"، ولن يرحل عن النادي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي عقب مواجهة اليوفي وضيفه سامبدوريا (2-1) أمس، في المرحلة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، إن بنعطية لن يرحل وسيبقى مع اليوفي، مضيفا "صحيح أنه (بنعطية) لم يشارك كثيرا مع الفريق خلال الموسم الحالي، لعب ست مباريات وكان بإمكانه اللعب أكثر من هذا العدد، مع الأسف لم يتم ذلك لأسباب مختلفة".

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وأشاد أليغري بمدافعه المغربي ووصفه باللاعب الرائع، كما شدد على أهمية بنعطية ليوفنتوس وقال: "سيجانبنا الصواب إذا فرطنا فيه، الأمور معه تسير على ما يرام".

وكان بنعطية قد نشر قبل أيام تدوينة على حسابه في إنستغرام عبر من خلالها عن سخطه وتذمره من قلة مشاركته مع "البيانكونيري" هذا الموسم.

وأشارت بعدها عدة تقارير إعلامية إلى إمكانية تغيير المدافع المغربي الأجواء خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والانتقال إلى نادي بشكتاش التركي، أو أرسنال الإنجليزي.

المصدر: AS