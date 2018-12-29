نابولي يتجاوز عقبة بولونيا بشق الأنفس (فيديو)

خرج فريق نابولي من عنق الزجاجة أمام ضيفه بولونيا، في الوقت الحرج من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، فريقه في المقدمة مرتين، في الدقيقتين (16، 51)، وعادل الضيوف النتيجة في كل مرة عبر اللاعبين، المهاجم الباراغوياني فيديريكو سانتاندير، والمدافع البرازيلي دانيلو لارانجييرا، في الدقيقتين (37، 80) على الترتيب. قبل أن يقتنص المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز هدف الفوز لأصحاب الأرض، في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة.

إقرأ المزيد

ويحتل نابولي مركز وصافة الكالتشيو، برصيده 44 نقطة، مقلصا الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين يوفنتوس، متصدر الدوري وحامل لقبه.

بينما توقف رصيد بولونيا عند 13 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "sportbox.ru"