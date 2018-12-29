 
مباشر

نابولي يتجاوز عقبة بولونيا بشق الأنفس (فيديو)

الرياضة

نابولي يتجاوز عقبة بولونيا بشق الأنفس (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9id

خرج فريق نابولي من عنق الزجاجة أمام ضيفه بولونيا، في الوقت الحرج من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، فريقه في المقدمة مرتين، في الدقيقتين (16، 51)، وعادل الضيوف النتيجة في كل مرة عبر اللاعبين، المهاجم الباراغوياني فيديريكو سانتاندير، والمدافع البرازيلي دانيلو لارانجييرا، في الدقيقتين (37، 80) على الترتيب. قبل أن يقتنص المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز هدف الفوز لأصحاب الأرض، في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة.

إقرأ المزيد
نسور لاتسيو تقع في مصيدة تورينو (فيديو)

ويحتل نابولي مركز وصافة الكالتشيو، برصيده 44 نقطة، مقلصا الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين يوفنتوس، متصدر الدوري وحامل لقبه.

بينما توقف رصيد بولونيا عند 13 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "sportbox.ru" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماجدة الرومي تتسبب في طرد مدير القناة السعودية الأولى