نسور لاتسيو تقع في مصيدة تورينو (فيديو)

سقط فريق لاتسيو في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه تورينو (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف سجله المهاجم أندريا بيلوتي، في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.

Marusic concedes an unnecessary penalty in the box. Silly defending here, but a bit of a soft call. Torino goes up 1-0 after Belotti converts to close the half. #LazioTorinopic.twitter.com/QEXtzxFpMQ — Las Vegas Laziali (@LVLaziali) 29. Dezember 2018

وأدرك الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش التعادل، في الدقيقة 62، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

وأكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 86، بعد طرد مدافعهم المونتينيغري أدام ماروسيتش.

واكتفى لاتسيو بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 32 نقطة، ويشغل المرتبة الرابعة.

بينما رفع تورينو رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "silatv"