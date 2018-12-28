مودريتش يدير ظهره لريال مدريد

رفض الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، عرضا تقدم به فريقه ريال مدريد لتجديد عقده.

وكشفت قناة "Telemadrid" أن الريال قدم عرضا لمودريتش لتمديد عقده، لكن اللاعب الذي ينتهي عقده الحالي في العام 2020 رفضه.

وأشارت القناة إلى أن أفضل لاعب في العالم لعام 2018، ينتظر من الريال تحسين العرض المقدم لقبوله، وإن لم يتم ذلك، فسيضطر صاحب الـ33 عاما لتغيير الأجواء، ويبدو إنتر ميلان الوجهة الأقرب له، خاصة أن الفريق الإيطالي على استعداد لدفع 10 ملايين يورو كراتب سنوي للنجم الكرواتي.

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وكان مودريتش من أبرز لاعبي ريال مدريد في الموسم الماضي، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه.

المصدر:sports.ru